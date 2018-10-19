Епанчинцев подтвердил, что ушёл в отставку с поста главного тренера ХК «Спартак»

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Вадим Епанчинцев подтвердил информацию о своей отставке с занимаемой должности.

«Покидаю пост главного тренера «Спартака». Такое решение приняли с руководством по обоюдному согласию», — приводит слова Епанчинцева РИА Новости.

Епанчинцев возглавил «Спартак» в 2017 году, под его руководством команда впервые с 2011 года пробились в плей-офф КХЛ, в первом раунде которого проиграла ЦСКА.

По итогам 19 матчей сезона-2018/19 московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В активе команды восемь побед при 10 поражениях.

Ранее сообщалось, что СКА намерен сыграть против ЦСКА в КХЛ на стадионе «Санкт-Петербург».