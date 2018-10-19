Нападающий ЦСКА Григоренко рассказал об ожиданиях от матча со СКА

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко в беседе с «Известиями» рассказал об ожиданиях от встречи со СКА.

«Посмотрим. Не знаю, насколько СКА отличается от самого себя образца прошлого сезона. Для нас все игры с этим клубом принципиальные. В них всегда есть запредельный настрой, запредельная борьба», — заявил он.

По словам спортсмена, в настоящее время команда настраивается на «Сочи», настроиться на СКА время будет потом.

Кроме того, Григоренко прокомментировал проигрыш ЦСКА в матче с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар». Он полагает, что его команде не хватило определённых компонентов.

«Расхлябанно сыграли в обороне. Четыре пропущенные шайбы — это слишком много для нашей команды. Поэтому мы и проиграли», — сказал хоккеист.

Ранее сообщалось, что СКА планирует 22 декабря провести матч с ЦСКА на домашней арене футбольного клуба «Зенит» — стадионе «Санкт-Петербург».