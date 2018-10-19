Полузащитник сборной Молдавии признался, что футбол в стране деградирует

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Полузащитник «Ростова» и сборной Молдавии Александр Гацкан рассказал, в каком состоянии находится футбол на его родине.
Полузащитник сборной Молдавии признался, что футбол в стране деградирует
  • РИА Новости

«Если честно, то он, мягко говоря, не развивается, а скорее деградирует. Поля, которые остались с времён развала СССР, или заброшены, или ликвидированы. На их месте возводят новостройки или бизнес-центры. На данный момент первые лица страны не особо обращают внимание на развитие футбола», — заявил Гацкан в интервью RT.

Ранее Гацкан объяснил, почему не уступает в выносливости партнёрам по команде — исландцам Рагнару Сигурдссону и Сверриру Ингансону.

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