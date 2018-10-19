Гацкан о своей выносливости: а чем молдаване хуже исландцев?

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Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан объяснил, почему не уступает в выносливости партнёрам по команде — исландцам Рагнару Сигурдссону и Сверриру Ингасону.
Гацкан о своей выносливости: а чем молдаване хуже исландцев?
  • Reuters

«А чем мы, молдаване, хуже исландцев? Да, темперамент у нас, может быть, и разный, но характер схожий. В его основу положены трудолюбие и упорство. Так что я бы, наоборот, сказал, что нас с этими ребятами многое объединяет», — заявил Гацкан в интервью RT.

По словам футболиста, все исландцы приятные в общении и адекватные.

«Я бы даже сказал, что мы стали друзьями. Языковых барьеров тоже нет. Ребята уже начали понимать по-русски, мы подучиваем английский. В общем, проблем с пониманием друг друга у нас точно не возникает», — добавил Гацкан.

Ранее Гацкан рассказал, какие отношения у него сложились с главным тренером команды Валерием Карпиным и как назначение последнего повлияло на команду.

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