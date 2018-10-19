СМИ: Епанчинцев ушёл в отставку с поста главного тренера ХК «Спартак»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что в ближайшем матче КХЛ с братиславским «Слованом» командой будут руководить генеральный менеджер Алексей Жамнов и тренер команды Игорь Уланов.
Епанчинцев возглавил «Спартак» в 2017 году, под его руководством команда впервые с 2011 года пробились в плей-офф КХЛ, в первом раунде которого проиграла ЦСКА.
Ранее сообщалось, что СКА намерен сыграть против ЦСКА в КХЛ на стадионе «Санкт-Петербург».