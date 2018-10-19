Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что считает самым важным в жизни.

«В жизни самое-самое важное это то, с чем ты умрёшь. Кем бы ты ни являлся — боец, уборщик, инженер или учитель младших классов. Каждый зарабатывает по-своему, у каждого есть профессия. Но у всех людей один конец, одна яма. Так что для меня самое важное то, с чем я уйду. Бог не спросит меня, выиграл я у Конора Макгрегора или нет. Ему это не интересно. Он меня спросит о других вещах — что я говорил, что я делал. За всё я буду отвечать. Вот это для меня самое важное», — приводит видеозапись со своими словами Нурмагомедов в своём Instagram.

Он также прокомментировал видеозапись, отметив, что многое почерпнул у легендарного боксёра Мохаммеда Али.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, простил ирландского бойца Конора Макгрегора за оскорбления и пригласил его в Дагестан.