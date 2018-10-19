Адвокат Бушманов: Мамаева надо сберечь для российского футбола

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Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, высказал мнение, что футболист должен продолжать спортивную карьеру.
Адвокат Бушманов: Мамаева надо сберечь для российского футбола
  • © Агентство городских новостей «Москва»

В настоящее время Мамаев, которого обвиняют в избиении нескольких человек, находится в СИЗО «Бутырка».

«Мамаева надо сберечь для российского футбола как профессионального игрока, который будет радовать своей игрой.
Произошедшее уже является достаточным уроком. Любой вздох Мамаева будет освещаться в СМИ. Поэтому он не сможет ни сбежать, ни совершать противоправных действия», — заявил Бушманов в зале Мосгорсуда, где присутствует специальный корреспондент RT.

По словам адвоката, чиновник Минпромторга Денис Пак на очной ставке заявил, что не имеет претензий к футболисту. Сам Мамаев принёс извинения перед другим чиновником — Сергеем Гайсиным — и водителем Виталием Соловчуком, а также заявил о готовности сотрудничать со следствием. 

Ранее адвокат Мамаева попросил суд продолжить следствие, пока футболист играет за «Краснодар».

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