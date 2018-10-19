Адвокат Мамаева попросил суд дать футболисту возможность играть за «Краснодар»

Короткая ссылка
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, попросил прекратить уголовное преследование игрока по статье о хулиганстве.
Адвокат Мамаева попросил суд дать футболисту возможность играть за «Краснодар»
  • © РИА Новости

Он также предложил избрать меру пресечения, которая позволяла бы играть за «Краснодар». 

Бушманов предоставил суду справку о болезни одного из детей Мамаева, подробности которой не разглашаются из-за медицинской тайны. Адвокат также сказал, что жена Мамаева отправила справку об отсутствии возражений по проживанию мужа дома во время следствия.

По мнению Бушманова, в силу специфики профессии Мамаеву нельзя прерывать тренировочный процесс, а из-за ареста возник риск расторжения контракта в случае невозможности играть.

Ранее адвокат Мамаева предоставил причины перевода футболиста под домашний арест.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить