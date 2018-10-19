Адвокат Мамаева попросил суд дать футболисту возможность играть за «Краснодар»

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, попросил прекратить уголовное преследование игрока по статье о хулиганстве.

Он также предложил избрать меру пресечения, которая позволяла бы играть за «Краснодар».

Бушманов предоставил суду справку о болезни одного из детей Мамаева, подробности которой не разглашаются из-за медицинской тайны. Адвокат также сказал, что жена Мамаева отправила справку об отсутствии возражений по проживанию мужа дома во время следствия.

По мнению Бушманова, в силу специфики профессии Мамаеву нельзя прерывать тренировочный процесс, а из-за ареста возник риск расторжения контракта в случае невозможности играть.

Ранее адвокат Мамаева предоставил причины перевода футболиста под домашний арест.