Мейвезер в соцсетях оскорбил своего бывшего соперника Оскара Де Ла Хойю

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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер — младший опубликовал издевательское фото своего бывшего соперника Оскара Де Ла Хойи, который сейчас является главой промоутерской компании Golden Boy.
Мейвезер в соцсетях оскорбил своего бывшего соперника Оскара Де Ла Хойю
  • © Global Look Press

Мейвезер выставил фото, где Де Ла Хойя изображён в женской комбинации из сетки и в обуви на каблуках.

«11 лет назад я дрался с ней, и зовут её Оскар «Золотая Девочка» Де Ла Хойя», — написал Мейвезер в своём Instagram.

Он также призвал своих подписчиков оставить наиболее оскорбительные комментарии в адрес своего бывшего соперника.

В мае 2007 года Мейвезер победил раздельным решением судей Де Ла Хойю и стал чемпионом по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Ранее Флойд Мейвезер — младший заявил о намерении встретиться в 2019 году в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым и его бывшим соперником ирландцем Конором Макгрегором.

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