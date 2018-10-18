Головин рассказал, как относятся к россиянам за границей

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Полузащитник сборной России по футболу и клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин рассказал, как относятся к россиянам за границей.

«Россиян за границей особо не ждут. Нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Там создаётся у всех впечатление, что они либо пьют, либо играют без мотивации, либо выступают ради денег», — приводит слова хавбека «Спорт-Экспресс» со ссылкой на онлайн-трансляцию по компьютерной игре PUBG, на которой присутствовал футболист.

Головин перешёл в «Монако» минувшим летом. На данный момент монегаски занимают 18-е место в чемпионате Франции.

Ранее Анри провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Монако».

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