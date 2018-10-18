Головин рассказал, как относятся к россиянам за границей
«Россиян за границей особо не ждут. Нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Там создаётся у всех впечатление, что они либо пьют, либо играют без мотивации, либо выступают ради денег», — приводит слова хавбека «Спорт-Экспресс» со ссылкой на онлайн-трансляцию по компьютерной игре PUBG, на которой присутствовал футболист.
Головин перешёл в «Монако» минувшим летом. На данный момент монегаски занимают 18-е место в чемпионате Франции.
Ранее Анри провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Монако».