Анри провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Монако»
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба команды.
🏋️♂️ @ThierryHenry takes charge. #ForeverMonacopic.twitter.com/bdIGjTCxNJ— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) 15 октября 2018 г.
Анри сменил Леонарду Жардима на посту главного тренера «Монако», отправленного в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.
Ранее футбольный агент Шандор Варга высказал мнение, что назначение Анри в «Монако» стало хорошей новостью для Александра Головина.