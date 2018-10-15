Анри провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Монако»

«Монако» провёл первую тренировку под руководством нового главного тренера Тьерри Анри.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

Анри сменил Леонарду Жардима на посту главного тренера «Монако», отправленного в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

Ранее футбольный агент Шандор Варга высказал мнение, что назначение Анри в «Монако» стало хорошей новостью для Александра Головина.