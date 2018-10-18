Президент «Анжи» подтвердил, что футболисты клуба сыграют с ЦСКА

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Президент «Анжи» Осман Кадиев подтвердил, что игроки махачкалинского клуба выйдут на поле в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Президент «Анжи» подтвердил, что футболисты клуба сыграют с ЦСКА
  • РИА Новости

«Ребята правильно настроены. Они говорят, что их дело — готовиться к игре. Не надо отвлекать их околофутбольными темами. Рад, что у меня в команде профессионалы, которые понимают, что может возникнуть задержка в выплатах. Они всегда мотивированы и будут полностью отдаваться игре. За это их надо похвалить», — приводит слова президента дагестанского коллектива «Спорт-Экспресс»

До этого футболисты грозили руководству перестать выполнять свои трудовые обязанности, если не будут погашены долги по зарплате. 

Матч «Анжи» — ЦСКА состоится 19 октября в Каспийске.

Ранее сообщалось, что футболисты «Анжи» решили сыграть с ЦСКА.

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