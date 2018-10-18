Каррера о Кокорине и Мамаеве: виновные заслуживают наказания

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«История, конечно, крайне неприятная. Понятно, что виновные заслуживают наказания, но какого именно — я не знаю. Не хочу выступать моралистом. Есть компетентные органы и клубы, за которые играют эти ребята. Кому положено, те и разберутся», — приводит слова итальянского специалиста «Матч ТВ».

Он также попытался вспомнить о похожих случаях в Италии.

«Именно подобного я не припомню. Бывают драки на дискотеках, разборки в раздевалках или на тренировках, конфликты с прессой. Понятно, что в данном случае существует видео, которое всех потрясло. И история произошла в момент перерыва в чемпионате. Значит, непосредственно о футболе говорилось меньше. Но в эти выходные чемпионат России возобновляется, так что хочется верить: речь вновь пойдёт о самой игре, а не о далеких от неё событиях», — добавил Каррера.

11 октября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука 8 октября в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что защита Кокорина обжалует постановление об обвинении футболиста в побоях и хулиганстве.