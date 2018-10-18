Семак назвал Дзюбу лучшим футболистом России в 2018 году

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбу лучшим игроком России в 2018 году.

«Вспомните, как он отыграл чемпионат мира. Артём не только принёс огромную пользу команде, но и многое сделал для популяризации футбола. Он изменил отношение людей к сборной. Это тоже очень важно», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

При этом он считает, что может произойти всё, что угодно, так как его команде ещё предстоит сыграть 12 матчей до зимнего перерыва.

Ранее защитник сборной России Константин Рауш прокомментировал назначение Дзюбы капитаном.