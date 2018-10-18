Защитник сборной России Рауш прокомментировал назначение Дзюбы капитаном

Защитник сборной России Константин Рауш в беседе с «Известиями» прокомментировал назначение Артёма Дзюбы капитаном национальной команды по футболу.

«Это было решение главного тренера. Думаю, Артём заслужил право стать капитаном национальной команды», — сказал Рауш.

По его словам, Дзюба проявлял лидерские качества в раздевалке и до того, как получил повязку.

«Артём всегда много общается в раздевалке и пытается поддерживать команду», — отметил футболист. По его словам, это ещё раз подтверждает правильность выбора капитана.

Ранее форвард сборной России и петербургского «Зенита» Антон Заболотный оценил изменения в национальной команде после чемпионата мира по футболу 2018 года.