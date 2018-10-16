Форвард сборной России по футболу Заболотный оценил изменения в команде после ЧМ-2018

Форвард сборной России и петербургского «Зенита» Антон Заболотный в беседе с «Известиями» оценил изменения в национальной команде после чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Думаю, не стоит говорить, что кто-то стал более уверенным в себе. Считаю, что и до чемпионата у ребят не было с этим проблем, все всегда шли к своим целям. Просто когда за тобой стоит целая страна, когда вся Россия повернулась к команде лицом и атмосфера вокруг футбола стала более благоприятной, это добавляет сил», — заявил он.

По его словам, команда движется от матча к матчу, старается готовиться к каждой следующей игре как к последней и выкладываться для болельщиков.

Как отметил Заболотный, сборная очень благодарна за поддержку в каждом городе и на каждом стадионе.

Ранее нападающий ЦСКА Абель Эрнандес в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал победу над «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.