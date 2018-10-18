Сборная России по кёрлингу обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ в миксте

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Сборная России по кёрлингу, в составе которой выступают Александр Ерёмин, Анастасия Москалёва, Мария Комарова и Даниил Горячев, обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира среди смешанных команд, который проходит в Канаде.
Сборная России по кёрлингу обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ в миксте
  • РИА Новости

После семи туров в активе сборной шесть побед при одном поражении. Россия занимает первое место в группе и обеспечила себе как минимум второе место.

По регламенту победители групп напрямую выходят в четвертьфинал, а команды, занявшие в группах вторые и третьи места, разыграют между собой ещё четыре путёвки в 1/4 финала.

Наряду с Россией в плей-офф вышли  сборные Канады и Норвегии.

Ранее сборная России по кёрлингу одержала шестую победу подряд на чемпионате мира в Канаде среди смешанных команд.

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