Сборная России по кёрлингу обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ в миксте

Сборная России по кёрлингу, в составе которой выступают Александр Ерёмин, Анастасия Москалёва, Мария Комарова и Даниил Горячев, обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира среди смешанных команд, который проходит в Канаде.

После семи туров в активе сборной шесть побед при одном поражении. Россия занимает первое место в группе и обеспечила себе как минимум второе место.

По регламенту победители групп напрямую выходят в четвертьфинал, а команды, занявшие в группах вторые и третьи места, разыграют между собой ещё четыре путёвки в 1/4 финала.

Наряду с Россией в плей-офф вышли сборные Канады и Норвегии.

Ранее сборная России по кёрлингу одержала шестую победу подряд на чемпионате мира в Канаде среди смешанных команд.