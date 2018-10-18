Сборная России по кёрлингу обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ в миксте
- РИА Новости
После семи туров в активе сборной шесть побед при одном поражении. Россия занимает первое место в группе и обеспечила себе как минимум второе место.
По регламенту победители групп напрямую выходят в четвертьфинал, а команды, занявшие в группах вторые и третьи места, разыграют между собой ещё четыре путёвки в 1/4 финала.
Наряду с Россией в плей-офф вышли сборные Канады и Норвегии.
Ранее сборная России по кёрлингу одержала шестую победу подряд на чемпионате мира в Канаде среди смешанных команд.