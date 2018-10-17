Сборная России по кёрлингу одержала шестую победу подряд на ЧМ в миксте, обыграв Австралию

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Сборная России по кёрлингу одержала шестую победу подряд на чемпионате мира в Канаде среди смешанных команд.
Сборная России по кёрлингу одержала шестую победу подряд на ЧМ в миксте, обыграв Австралию
  • Reuters

В матче группового турнира российские кёрлингисты победили спортсменов из Австралии со счётом 10:1.

В составе российской сборной в матче участие принимали Александр Ерёмин, Мария Комарова, Даниил Горячев и Анастасия Москалёва.

Следующую встречу Россия проведёт с национальной командой Финляндии.

Ранее сборная России по кёрлингу стартовала с победы на чемпионате мира в Канаде среди смешанных команд.

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