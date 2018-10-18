Овечкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин забросил две шайбы.

Первой звездой дня стал голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, который отразил 34 из 35 бросков в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс», завершившемся победой хозяев со счётом 4:1.

Вторая звездой признан нападающий «Калгари Флэймз» Михал Фролик, оформивший дубль в победной встрече с «Бостон Брюинз».

Ранее дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.