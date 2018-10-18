Овечкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Короткая ссылка
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин забросил две шайбы.

Первой звездой дня стал голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, который отразил 34 из 35 бросков в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс», завершившемся победой хозяев со счётом 4:1.

Вторая звездой признан нападающий «Калгари Флэймз» Михал Фролик, оформивший дубль в победной встрече с «Бостон Брюинз».  

Ранее дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить