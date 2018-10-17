Боксёр Альварес подписал рекордный в истории спорта контракт на $365 млн

Мексиканский боксёр Сауль Альварес подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN, который стал рекордным в истории спорта.

Как сообщает ESPN, согласно условиям контракта, Альварес проведёт 11 боёв, за которые получит около $365 млн.

Отмечается, что это рекордный контракт в истории спорта. До этого самое крупное соглашение было заключено между бейсболистом Джанкарло Стэнтону и клубом «Майами Марлинс» — $325 млн.

Альварес является действующим чемпионом мира в среднем весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF).

Ранее Флойд Мейвезер заявил, что готов к бою с Хабибом Нурмагомедовым только по правилам бокса.