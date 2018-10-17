Определились все участницы итогового турнира WTA в Сингапуре

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Определились имена восьми теннисисток, квалифицировавшихся на итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдёт в Сингапуре.
Определились все участницы итогового турнира WTA в Сингапуре
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба WTA, в число восьми основных участниц турнира вошли Симона Халеп (Румыния), Анжелика Кербер (Германия), Каролина Возняцки (Дания), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Румыния), Слоан Стивенс (США), Элина Свитолина (Украина) и Каролина Плишкова (Чехия).

Первой запасной (на случай снятия с турнира кого-либо из участниц) стала голландка Кики Бертенс, на место второй запасной претендуют Арина Соболенко (Белоруссия), Анастасия Севастова (Латвия) и Дарья Касаткина (Россия).

Итоговый турнир WTA пройдёт с 21 по 28 октября.

Ранее сообщалось, что Вера Звонарёва определится со своей карьерой в теннисе в конце года.

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