Звонарёва определится со своим будущем в теннисе в конце года

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Российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала, что в конце года примет решение относительно своей профессиональной карьеры.
Звонарёва определится со своим будущем в теннисе в конце года
  • Reuters

«Я стала мамой, и не так просто показывать теннис, который хочу. В конце года мне предстоит принять решение о продолжении карьеры. Надо будет всё обсудить с семьёй», — приводит слова Звонарёвой ТАСС.

Звонарёва вернулась к активной спортивной деятельности в марте 2017 года. В период с 2013 по 2015 год она мало играла из-за травм. Лучшей позицией 33-летней россиянки в рейтинге WTA до перерывов было второе место в 2010 году. В её активе победы в 12 турнирах WTA. На турнирах серии Большого шлема лучшим достижением Звонарёвой является выход в финал Уимблдона и US Open в 2010 году.

Ранее сообщалось, что Звонарёва одержала победу над Каролиной Плишковой в матче второго круга Кубка Кремля.

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