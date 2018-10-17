Месси признан лучшим футболистом сентября в Примере

Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом испанской Примеры в сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пяти сентябрьских матчах Месси стал автором трёх голов, а также записал в свой актив четыре результативные передачи.

Ранее президент «Манчестер Сити» рассказал о попытке клуба приобрести Месси.