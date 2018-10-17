Месси признан лучшим футболистом сентября в Примере

Короткая ссылка
Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом испанской Примеры в сентябре.
Месси признан лучшим футболистом сентября в Примере
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пяти сентябрьских матчах Месси стал автором трёх голов, а также записал в свой актив четыре результативные передачи.

Ранее президент «Манчестер Сити» рассказал о попытке клуба приобрести Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить