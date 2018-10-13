Президент «Манчестер Сити» рассказал о попытке клуба приобрести Месси

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Президент английского «Манчестер Сити» Халдун аль-Мубарак рассказал о попытке клуба приобрести аргентинского нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.
Президент «Манчестер Сити» рассказал о попытке клуба приобрести Месси
  • Reuters

«Мы просили Хосепа Гвардиолу переговорить с ним, мы предлагали Лионелю зарплату в три раза больше той, которую он получал в «Барселоне», но он не принял предложение», — приводит слова аль-Мубарака Calciomercato.

Месси играл под руководством Гвардиолы с 2008 по 2012 год, после чего испанский тренер ушёл в «Баварию», а в 2016 году — в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Диего Марадона призвал перестать обожествлять Месси.

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