Поветкин рассказал, где планирует провести свой следующий бой

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Российский боксёр Александр Поветкин рассказал о своих ближайших планах.
Поветкин рассказал, где планирует провести свой следующий бой
  • © REUTERS/ ANDREW COULDRIDGE

«Здоровье отличное, настроение тоже. Завязывать с боксом я не собираюсь. У меня будет бой, скорее всего, в апреле в Англии. Думаю, будет не один поединок и не два, но всё будет зависеть от моего настроения. Пока что оно есть», — рассказал спортсмен в интервью Vsenabox.

На данный момент имя будущего соперника Поветкина остаётся неизвестным.

Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, когда боксёр планирует завершить карьеру.

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