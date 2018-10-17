Поветкин рассказал, где планирует провести свой следующий бой

Российский боксёр Александр Поветкин рассказал о своих ближайших планах.

«Здоровье отличное, настроение тоже. Завязывать с боксом я не собираюсь. У меня будет бой, скорее всего, в апреле в Англии. Думаю, будет не один поединок и не два, но всё будет зависеть от моего настроения. Пока что оно есть», — рассказал спортсмен в интервью Vsenabox.

На данный момент имя будущего соперника Поветкина остаётся неизвестным.

Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, когда боксёр планирует завершить карьеру.