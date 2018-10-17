Поветкин рассказал, где планирует провести свой следующий бой
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«Здоровье отличное, настроение тоже. Завязывать с боксом я не собираюсь. У меня будет бой, скорее всего, в апреле в Англии. Думаю, будет не один поединок и не два, но всё будет зависеть от моего настроения. Пока что оно есть», — рассказал спортсмен в интервью Vsenabox.
На данный момент имя будущего соперника Поветкина остаётся неизвестным.
Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, когда боксёр планирует завершить карьеру.