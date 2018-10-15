Стало известно, когда Поветкин завершит спортивную карьеру

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, когда российский боксёр Александр Поветкин завершит профессиональную спортивную карьеру.

«Мы обсуждали это с Сашей и договорились о том, что он проведёт ещё один или два боя. Потом уже будем заканчивать карьеру. У него уже возраст и так далее», — приводит слова промоутера РИА Новости.

Он также заявил, что пока не готов назвать будущих соперников Поветкина, но отметил, что россиянин произвёл впечатление на британских фанатов в прошлом поединке с Энтони Джошуа.

«Их впечатлило, что Саша настолько смелый, храбрый и боевой. Мы думали о конце карьеры, но организаторы в Англии начали разговор о проведении ещё одного-двух поединков. Есть очень большой запрос на то, чтобы увидеть Сашу ещё раз», — добавил Рябинский.

В своём последнем бою Поветкин потерпел поражение от Джошуа нокаутом в седьмом раунде. Для россиянина это поражение стало вторым в карьере и первым досрочным.

Ранее Леннокс Льюис посоветовал Поветкину завершить карьеру.