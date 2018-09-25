Леннокс Льюис посоветовал Поветкину завершить карьеру

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис поделился мнением насчёт поединка между соотечественником Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным, в котором победу одержал британский спортсмен.
Леннокс Льюис посоветовал Поветкину завершить карьеру
  • Reuters

«Поветкин слишком активно начал поединок, к середине боя у него просто кончилось топливо. Хотя, конечно, пару хороших атак он провёл. Но этого оказалось недостаточно, а Джошуа спокойно включился и сделал своё дело», — цитирует Льюиса ТАСС.

Он отметил, что первое поражение в карьере Джошуа нанесёт тот, кто сможет провести на хорошем физическом уровне все 12 раундов боя с британцем. Прославленный спортсмен также поделился советом насчёт будущего Поветкина.

«Думаю, ему нужно завершать карьеру. Он стал бы прекрасным послом спорта и бокса», — сказал Льюис.

Ранее президент Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что Поветкин не смог составить конкуренцию Джошуа.

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