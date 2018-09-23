Кремлёв заявил, что Поветкин не смог составить конкуренцию Джошуа

Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал поражение россиянина Александра Поветкина от британца Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.

«Конечно, хотелось бы победы Александра, но так получилось, класс боксёров разный, Саше нужно было поберечь здоровье. Понятно, что это был его последний шанс, ну и денег нужно было подзаработать, но бой был в одну кассу, не сказал бы, что Поветкин составил какую-то конкуренцию», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Он отметил, что посоветовал бы Поветкину заняться популяризацией бокса.

«Мы уважаем его как олимпийского чемпиона, который представлял честь нашей страны и принёс золото», — добавил функционер.

Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде.

Ранее глава IBO высказал мнение, что Поветкин может с гордостью завершить карьеру после поединка с Джошуа.