Глава IBO считает, что Поветкин может с гордостью завершить карьеру после поединка с Джошуа

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Президент Международной боксёрской организации (IBO) Эд Ливайн прокомментировал поражение россиянина Александра Поветкина от британца Энтони Джошуа.
Глава IBO считает, что Поветкин может с гордостью завершить карьеру после поединка с Джошуа
  • Reuters

«Поветкин в бою с Джошуа был очень хорош! Он старался победить и всё ещё остаётся одним из лучших в тяжёлом весе. Он проигрывал только самым лучшим за последние 15 лет», — приводит слова президента IBO РИА Новости.

Он также ответил на вопрос о возможном завершении профессиональной спортивной карьеры Поветкиным.

«Если он решит завершить карьеру, то может делать это с гордостью», — сказал Ливайн.

Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.

Ранее Фьюри раскритиковал Джошуа после поединка с Поветкиным.

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