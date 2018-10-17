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Черышев: Роналду расстраивается, если не реализует хотя бы один момент

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Полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев рассказал об отношении к футболу Криштиану Роналду, с которым он пересекался в «Реале».
Черышев: Роналду расстраивается, если не реализует хотя бы один момент
  • Reuters

«Он очень требователен к себе. Постоянно старается забивать все моменты. Если не реализует хотя бы один, обижается на себя. Он требователен и по отношению к партнёрам. Но если партнёр хороший, он старается помогать ему не только на поле, но и за его пределами, объясняет, как тот может начать играть ещё лучше. Думаю, Роналду — один из лучших футболистов в мире», — приводит слова Черышева пресс-служба сборной России.

Ранее президент «Ювентуса» назвал Роналду супергероем.

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