Черышев: Роналду расстраивается, если не реализует хотя бы один момент

Полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев рассказал об отношении к футболу Криштиану Роналду, с которым он пересекался в «Реале».

«Он очень требователен к себе. Постоянно старается забивать все моменты. Если не реализует хотя бы один, обижается на себя. Он требователен и по отношению к партнёрам. Но если партнёр хороший, он старается помогать ему не только на поле, но и за его пределами, объясняет, как тот может начать играть ещё лучше. Думаю, Роналду — один из лучших футболистов в мире», — приводит слова Черышева пресс-служба сборной России.

Ранее президент «Ювентуса» назвал Роналду супергероем.