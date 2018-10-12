Президент «Ювентуса» назвал Роналду супергероем

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Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал, что доволен летним приобретением клуба — португальским нападающим Криштиану Роналду.
Президент «Ювентуса» назвал Роналду супергероем
  • Reuters

«В том, что касается спортивной стороны, у нас есть осознание того, что, приобретя Роналду, мы добавили себе ценности. С точки зрения маркетинга Роналду облегчает распространение нашего бренда по всему миру. Дети во всём мире хотят видеть супергероев, и он один из них», — приводит слова Аньелли Calciomercato.

Он отметил, что «Ювентус» — это не только Роналду, а в первую очередь коллектив.

«Криштиану — это вишенка на слоёном торте, каждый слой которого готовился с терпением, интеллектом и так далее», — добавил президент клуба.

Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года за €112 млн. В нынешнем сезоне он уже принял участие в девяти матчах во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Ранее адвокат Роналду заявил, что документы с признанием футболиста в изнасиловании сфабрикованы.

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