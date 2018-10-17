Хоккеист «Детройта» Евгений Свечников перенёс операцию на колене и пропустит около полугода

Российский нападающий хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников перенёс операцию по пластике крестообразных связок колена.

Восстановление Свечникова после травмы займёт около пяти-шести месяцев, сообщает пресс-служба «Детройта».

UPDATE: #RedWings forward Evgeny Svechnikov underwent successful surgery on his right knee today. Svechnikov required anterior cruciate ligament reconstruction and is expected to miss 5-6 months. The surgery was performed by Dr. Kyle Anderson. pic.twitter.com/OTJbXx2hhV — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) 16 октября 2018 г.

21-летний россиянин провёл 14 матчей в прошлом сезоне, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее «Питтсбург Пингвинз» на своём льду потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.