Хоккеист «Детройта» Евгений Свечников перенёс операцию на колене и пропустит около полугода

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Российский нападающий хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников перенёс операцию по пластике крестообразных связок колена.
Хоккеист «Детройта» Евгений Свечников перенёс операцию на колене и пропустит около полугода
  • AFP
  • © EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Восстановление Свечникова после травмы займёт около пяти-шести месяцев, сообщает пресс-служба «Детройта».

21-летний россиянин провёл 14 матчей в прошлом сезоне, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее «Питтсбург Пингвинз» на своём льду потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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