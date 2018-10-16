Футболист «Анжи»: живём на базе, тут хотя бы кормят

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Полузащитник махачкалинского «Анжи» Роланд Гиголаев рассказал, как игроки команды выживают в условиях задолженности по заработной плате.

«Лично мне не платят уже четвертый месяц. Кому-то что-то понемножку выделяют, чем-то помогают в житейском плане. Но вы же понимаете, что не в таком объёме, как это должно быть в команде РПЛ. Живём на базе. Тут хотя бы кормят», — приводит слова Гиголаева Sport24.

Он отметил, что игроки ещё не обращались в профсоюз футболистов и пытаются решить вопрос своими силами.

«Но пока все глухо. Никаких обещаний нет, именно конкретного разговора не было», — добавил футболист.

Ранее Гиголаев прокомментировал информацию о возможном бойкоте матча с ЦСКА.

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