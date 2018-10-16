Футболисты молодёжной сборной России устроили потасовку на поле после непопадания на Евро-2019
Как сообщает «Спорт-Экспресс», сразу после финального свистка, российские футболисты обступили главного арбитра матча эстонца Юрия Фришера. На поле завязалась потасовка.
Отмечается, что особенно усердствовал Зелимхан Бакаев, который в концовке матча получил от судьи жёлтую карточку за симуляцию.
По итогам встречи с Австрией, сборная России не смогла квалифицироваться на Евро-2019.
Ранее Александр Алаев прокомментировал невыход молодёжной сборной России на Евро-2019.