Футболисты молодёжной сборной России устроили потасовку на поле после непопадания на Евро-2019

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Игроки молодёжной сборной России по футболу после поражения от национальной команды Австрии в матче квалификации чемпионата Европы — 2019 среди игроков до 21 года устроили потасовку на поле.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сразу после финального свистка, российские футболисты обступили главного арбитра матча эстонца Юрия Фришера. На поле завязалась потасовка.

Отмечается, что особенно усердствовал Зелимхан Бакаев, который в концовке матча получил от судьи жёлтую карточку за симуляцию.

По итогам встречи с Австрией, сборная России не смогла квалифицироваться на Евро-2019.

Ранее Александр Алаев прокомментировал невыход молодёжной сборной России на Евро-2019.

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