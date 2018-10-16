Адвокат сообщил, что Мамаев на очной ставке предложил потерпевшим примирение

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что его клиент на очной ставке предложил потерпевшим примирение.

«Сегодня у нас состоялись три очные ставки со всеми фигурантами истории. В ходе них было установлено, что мой подзащитный не совершал противоправных действий в отношении Дениса Пака», — рассказал Бушманов RT.

Он отметил, что со стороны обвиняемых были принесены извинения, а также предложено урегулировать конфликт в досудебном порядке.

«116 статья позволяет сторонам договориться и не доводить дело до суда», — добавил адвокат.

11 октября Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

16 октября в СИЗО «Бутырка» прошла очная ставка задержанных с потерпевшими.

Ранее стало известно, что у Пака нет претензий к Мамаеву.