Адвокат сообщил, что Мамаев на очной ставке предложил потерпевшим примирение

Короткая ссылка
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что его клиент на очной ставке предложил потерпевшим примирение.
Адвокат сообщил, что Мамаев на очной ставке предложил потерпевшим примирение
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Сегодня у нас состоялись три очные ставки со всеми фигурантами истории. В ходе них было установлено, что мой подзащитный не совершал противоправных действий в отношении Дениса Пака», — рассказал Бушманов RT.

Он отметил, что со стороны обвиняемых были принесены извинения, а также предложено урегулировать конфликт в досудебном порядке.

«116 статья позволяет сторонам договориться и не доводить дело до суда», — добавил адвокат.

11 октября Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

16 октября в СИЗО «Бутырка» прошла очная ставка задержанных с потерпевшими.

Ранее стало известно, что у Пака нет претензий к Мамаеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить