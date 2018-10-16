Вылегжанин объявил конкурс логотипов для Федерации лыжных гонок Удмуртии
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пост спортсмена в сети Instagram.
«Мне нужна ваша помощь и помощь ваших друзей. Хочу обновить логотип. Уж очень несовременным он выглядит на данный момент», — заявил Вылегжанин, возглавляющий федерацию.
Эскизы принимаются до 29 октября.
Вылегжанин также сказал, что на 1 ноября запланирован запуск сайта федерации.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что президент Всероссийской федерации плавания, олимпийский чемпион Владимир Сальников даст старт чемпионату и первенству Дальневосточного федерального округа по плаванию 16 октября в Хабаровске.