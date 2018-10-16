Вылегжанин объявил конкурс логотипов для Федерации лыжных гонок Удмуртии

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Чемпион мира Максим Вылегжанин объявил конкурс логотипов для Федерации лыжных гонок Удмуртии.
Вылегжанин объявил конкурс логотипов для Федерации лыжных гонок Удмуртии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пост спортсмена в сети Instagram.

«Мне нужна ваша помощь и помощь ваших друзей. Хочу обновить логотип. Уж очень несовременным он выглядит на данный момент», — заявил Вылегжанин, возглавляющий федерацию.

Эскизы принимаются до 29 октября.

Вылегжанин также сказал, что на 1 ноября запланирован запуск сайта федерации.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что президент Всероссийской федерации плавания, олимпийский чемпион Владимир Сальников даст старт чемпионату и первенству Дальневосточного федерального округа по плаванию 16 октября в Хабаровске.

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