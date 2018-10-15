Сальников даст старт чемпионату ДФО по плаванию
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Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».
«Во Владивостоке Владимир Сальников уже бывал, Хабаровск посетит впервые. Он заинтересован в развитии плавания на Дальнем Востоке, в том числе в Хабаровском крае. К тому же грядут чемпионат мира в Республике Корея и Олимпийские игры в Токио», — заявил вице-президент федерации плавания Хабаровского края Сергей Остроушко.
Он не исключил, что уже летом национальная сборная появится на спортивных объектах Дальнего Востока.
Чемпионат и первенство ДФО будут проходить до 19 октября. Спортсмены разыграют 396 медалей.
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