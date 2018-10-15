Сальников даст старт чемпионату ДФО по плаванию

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Президент Всероссийской федерации плавания, олимпийский чемпион Владимир Сальников даст старт чемпионату и первенству Дальневосточного федерального округа по плаванию 16 октября в Хабаровске.
Сальников даст старт чемпионату ДФО по плаванию
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».

«Во Владивостоке Владимир Сальников уже бывал, Хабаровск посетит впервые. Он заинтересован в развитии плавания на Дальнем Востоке, в том числе в Хабаровском крае. К тому же грядут чемпионат мира в Республике Корея и Олимпийские игры в Токио», — заявил вице-президент федерации плавания Хабаровского края Сергей Остроушко.

Он не исключил, что уже летом национальная сборная появится на спортивных объектах Дальнего Востока.

Чемпионат и первенство ДФО будут проходить до 19 октября. Спортсмены разыграют 396 медалей.

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