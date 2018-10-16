Адвокат: Мамаеву не предъявили официального обвинения по статье «Побои»
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«По эпизоду с Виталием Соловчуком дело возбуждено по статье 116 УК РФ «Побои» в отношении неустановленных лиц. Тем не менее со своей стороны мы сделали всё необходимое для примирения сторон по этому эпизоду. В суде по мере пресечения мы принесли извинения и выразили намерение загладить причинённый вред потерпевшему. В случае очной ставки мы планируем ещё раз озвучить нашу позицию», — заявил Бушманов RT.
11 октября Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее стало известно, что у Пака нет претензий к Мамаеву.