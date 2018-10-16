Звонарёва одержала победу над Хромачёвой в первом круге теннисного Кубка Кремля
Российская теннисистка Вера Звонарёва обыграла соотечественницу Ирину Хромачёву в матче первого круга Кубка Кремля в Москве.
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Во втором круге Звонарёва сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.
Ранее россиянка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира WTA в Люксембурге.
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