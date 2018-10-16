Звонарёва одержала победу над Хромачёвой в первом круге теннисного Кубка Кремля

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Российская теннисистка Вера Звонарёва обыграла соотечественницу Ирину Хромачёву в матче первого круга Кубка Кремля в Москве.
Звонарёва одержала победу над Хромачёвой в первом круге теннисного Кубка Кремля
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Во втором круге Звонарёва сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.

Ранее россиянка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира WTA в Люксембурге.

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