Звонарёва одержала победу над Хромачёвой в первом круге теннисного Кубка Кремля

Российская теннисистка Вера Звонарёва обыграла соотечественницу Ирину Хромачёву в матче первого круга Кубка Кремля в Москве.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Во втором круге Звонарёва сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.

Ранее россиянка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира WTA в Люксембурге.