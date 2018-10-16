Источник: в Москве покончил с собой экс-владелец газеты «Спорт-Экспресс» Рубин

На Осеннем бульваре в Москве покончил с собой бывший владелец газеты «Спорт-Экспресс» Иван Рубин.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы.

«Тело Рубина было обнаружено у дома на Осеннем бульваре с травмами, характерными для падения с высоты. Найдена предсмертная записка», — рассказал источник.

При этом представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова отметила, что на данный момент по факту произошедшего проводятся проверочные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств инцидента.

«Опрашиваются соседи и возможные очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала Иванова.

Ранее на 95-м году жизни умерла чемпионка СССР по фигурному катанию Нонна Картавенко.