На 95-м году жизни умерла чемпионка СССР по фигурному катанию Нонна Картавенко
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«Федерация фигурного катания на коньках России выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нонны Алексеевны Нестёгиной», — написано в сообщении.
Помимо золота в 1953 году Картавенко трижды завоёвывала серебро на чемпионатах СССР в одиночном катании, а также бронзу в паре с Борисом Подкопаевым.
Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни скончался пловец Николай Панкин.