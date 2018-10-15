На 95-м году жизни умерла чемпионка СССР по фигурному катанию Нонна Картавенко

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На 95-м году жизни скончалась чемпионка Советского Союза по фигурному катанию 1953 года Нонна Картавенко.
На 95-м году жизни умерла чемпионка СССР по фигурному катанию Нонна Картавенко
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нонны Алексеевны Нестёгиной», — написано в сообщении.

Помимо золота в 1953 году Картавенко трижды завоёвывала серебро на чемпионатах СССР в одиночном катании, а также бронзу в паре с Борисом Подкопаевым.

Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни скончался пловец Николай Панкин.

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