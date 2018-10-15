На 95-м году жизни умерла чемпионка СССР по фигурному катанию Нонна Картавенко

На 95-м году жизни скончалась чемпионка Советского Союза по фигурному катанию 1953 года Нонна Картавенко.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нонны Алексеевны Нестёгиной», — написано в сообщении.

Помимо золота в 1953 году Картавенко трижды завоёвывала серебро на чемпионатах СССР в одиночном катании, а также бронзу в паре с Борисом Подкопаевым.

Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни скончался пловец Николай Панкин.