СМИ: Стал известен следующий соперник российского боксёра Бивола

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол проведёт свой следующий поединок против канадца Жана Паскаля.
СМИ: Стал известен следующий соперник российского боксёра Бивола
  • Reuters

Об этом сообщает BoxingNews24.

По информации издания, бой состоится 24 ноября и будет показан на телеканале HBO.

Россиянин имеет на своём счету 14 побед (11 из них — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. В последнем поединке он одолел Айзека Чилембу в августе.

Паскаль является экс-чемпионом Всемирного боксёрского совета (WBC). В декабре прошлого года он завершил спортивную карьеру, но в июле вернулся и досрочно победил Стива Боссе.

Ранее Бивол выразил мнение, что нельзя критиковать Поветкина за поражение от Джошуа.

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