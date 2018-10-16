Александр Емельяненко не стал сравнивать брата с Нурмагомедовым

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко не стал сравнивать своего брата Фёдора и обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Александр Емельяненко не стал сравнивать брата с Нурмагомедовым
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Они оба — великие бойцы, которые оставили неизгладимый след в истории MMA», — приводит слова Емельяненко-младшего Sport24.

Он также выразил мнение, что смешанные единоборства являются спортом XXI века.

«Ни один вид спорта за такой короткий промежуток времени не набирал столь огромную популярность, поэтому за MMA большое будущее», — сказал Александр Емельяненко.

Ранее президент Bellator назвал Фёдора Емельяненко величайшим бойцом всех времён.

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