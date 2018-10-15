Президент Bellator назвал Фёдора Емельяненко величайшим бойцом всех времён

Глава MMA-промоушена Bellator Скотт Кокер назвал россиянина Фёдора Емельяненко величайшим бойцом смешанных единоборств всех времён.

«Все знают, что Фёдор отдал этому спорту очень много лет. Он был лучшим в Pride, потом он дрался в Strikeforce, а сейчас — в Bellator. Он уже всё доказал. Он является величайшим бойцом всех времён», — приводит слова президента организации MMA Junkie.

Он также добавил, что россиянин продолжает выступать на профессиональном уровне, так как ему это нравится, и ему уже нечего доказывать.

«Думаю, он имеет огромное желание победить в Гран-при Bellator. Если он сделает это, я буду рад за него», — сказал Кокер.

Недавно Емельяненко одержал победу над американцем Чейлом Сонненом техническим нокаутом в полуфинале Гран-при Bellator. В финале, который состоится 26 января 2019 года, он встретится c Райаном Бэйдером.

Ранее Фёдор Емельяненко поблагодарил болельщиков за поддержку в бое с Сонненом.