Президент Bellator назвал Фёдора Емельяненко величайшим бойцом всех времён

Короткая ссылка
Глава MMA-промоушена Bellator Скотт Кокер назвал россиянина Фёдора Емельяненко величайшим бойцом смешанных единоборств всех времён.
Президент Bellator назвал Фёдора Емельяненко величайшим бойцом всех времён
  • РИА Новости

«Все знают, что Фёдор отдал этому спорту очень много лет. Он был лучшим в Pride, потом он дрался в Strikeforce, а сейчас — в Bellator. Он уже всё доказал. Он является величайшим бойцом всех времён», — приводит слова президента организации MMA Junkie.

Он также добавил, что россиянин продолжает выступать на профессиональном уровне, так как ему это нравится, и ему уже нечего доказывать.

«Думаю, он имеет огромное желание победить в Гран-при Bellator. Если он сделает это, я буду рад за него», — сказал Кокер.

Недавно Емельяненко одержал победу над американцем Чейлом Сонненом техническим нокаутом в полуфинале Гран-при Bellator. В финале, который состоится 26 января 2019 года, он встретится c Райаном Бэйдером.

Ранее Фёдор Емельяненко поблагодарил болельщиков за поддержку в бое с Сонненом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить