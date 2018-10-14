Фёдор Емельяненко поблагодарил болельщиков за поддержку в бое с Сонненом

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Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко выразил благодарность болельщикам, которые поддержали его в поединке с американцем Чейлом Сонненом.
Фёдор Емельяненко поблагодарил болельщиков за поддержку в бое с Сонненом
  • РИА Новости

«Хочу поблагодарить всех, кто переживал за меня и поддерживал. Отдельное спасибо моим тренерам, моей семье, моим друзьям, всем, кто приехал меня поддержать и кто не смог приехать по объективным причинам», — написал спортсмен в своём Instagram.

Фёдор Емельяненко одержал победу над Сонненом техническим нокаутом в полуфинале Гран-при Bellator.

В финале, который состоится 26 января 2019 года, он встретится c американцем Райаном Бэйдером.

Ранее глава Bellator опроверг предположения, что бой Емельяненко с Сонненом был договорным.

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