Автобус хоккейной команды из Магнитогорска обстреляли после матча

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Неизвестные обстреляли автобус магнитогорской команды «Стальные топоры» после матча чемпионата Федерации хоккея Магнитогорска (ФХМ) с клубом «Альянс» из Сибая.
Автобус хоккейной команды из Магнитогорска обстреляли после матча
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ФХМ.

Стрельба началась недалеко от дворца спорта «Ирандык» в Сибае.

Сообщается, что, предположительно, выстрел был произведён из мелкокалиберного оружия. Стекло автобуса было пробито. Личности стрелявших пока не установлены.

Пассажиры автобуса не пострадали.

ФХМ отстранила сибайские команды от участия в соревнованиях и проведёт тщательное расследование.

Отмечается, что это не первый случай с участием сибайских любительских команд. В одном из прошлых сезонов на матче местного «Горняка» избили бригаду арбитров.

Ранее пять человек погибли в давке посла матча африканской Лиги чемпионов по футболу.

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