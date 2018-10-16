Автобус хоккейной команды из Магнитогорска обстреляли после матча
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ФХМ.
Стрельба началась недалеко от дворца спорта «Ирандык» в Сибае.
Сообщается, что, предположительно, выстрел был произведён из мелкокалиберного оружия. Стекло автобуса было пробито. Личности стрелявших пока не установлены.
Пассажиры автобуса не пострадали.
ФХМ отстранила сибайские команды от участия в соревнованиях и проведёт тщательное расследование.
Отмечается, что это не первый случай с участием сибайских любительских команд. В одном из прошлых сезонов на матче местного «Горняка» избили бригаду арбитров.
Ранее пять человек погибли в давке посла матча африканской Лиги чемпионов по футболу.