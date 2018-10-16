Автобус хоккейной команды из Магнитогорска обстреляли после матча

Неизвестные обстреляли автобус магнитогорской команды «Стальные топоры» после матча чемпионата Федерации хоккея Магнитогорска (ФХМ) с клубом «Альянс» из Сибая.

Об этом сообщает пресс-служба ФХМ.

Стрельба началась недалеко от дворца спорта «Ирандык» в Сибае.

Сообщается, что, предположительно, выстрел был произведён из мелкокалиберного оружия. Стекло автобуса было пробито. Личности стрелявших пока не установлены.

Пассажиры автобуса не пострадали.

ФХМ отстранила сибайские команды от участия в соревнованиях и проведёт тщательное расследование.

Отмечается, что это не первый случай с участием сибайских любительских команд. В одном из прошлых сезонов на матче местного «Горняка» избили бригаду арбитров.

Ранее пять человек погибли в давке посла матча африканской Лиги чемпионов по футболу.