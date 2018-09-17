Пять человек погибли в давке посла матча африканской Лиги чемпионов по футболу

В результате давки после завершения матча африканской Лиги чемпионов по футболу между «Примейру ди Агошту» из Анголы и «ТП Мазембе» из ДР Конго погибли пять человек.

Инцидент возник после того, как болельщики не смогли покинуть трибуны стадиона в Луанде из-за закрытых входов. Как только сотрудники правоохранительных органов открыли двери, болельщики выбежали со стадиона, а некоторые были растоптаны конной полицией, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство молодёжи и спорта Анголы.

Семь человек получили разного рода травмы. В министерстве заявили о проведении расследования.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП на стадионе в Зеленограде погиб человек.