Пять человек погибли в давке посла матча африканской Лиги чемпионов по футболу

Короткая ссылка
В результате давки после завершения матча африканской Лиги чемпионов по футболу между «Примейру ди Агошту» из Анголы и «ТП Мазембе» из ДР Конго погибли пять человек.
Пять человек погибли в давке посла матча африканской Лиги чемпионов по футболу
  • РИА Новости

Инцидент возник после того, как болельщики не смогли покинуть трибуны стадиона в Луанде из-за закрытых входов. Как только сотрудники правоохранительных органов открыли двери, болельщики выбежали со стадиона, а некоторые были растоптаны конной полицией, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство молодёжи и спорта Анголы.

Семь человек получили разного рода травмы. В министерстве заявили о проведении расследования.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП на стадионе в Зеленограде погиб человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить