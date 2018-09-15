В результате ЧП на стадионе в Зеленограде погиб человек

В Зеленограде в результате падения футбольных ворот погиб 18-летний юноша. ГСУ СК России по городу Москве организовало доследственную проверку по факту произошедшего.

Отмечается, что в пятницу, 14 сентября, группа молодых людей играла в футбол.

В перерыве один из игроков повис на воротах, в результате чего они упали на него. От полученных травм юноша скончался на месте ЧП.

«По предварительным данным, стадион не эксплуатировался», — отметили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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