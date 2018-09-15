В результате ЧП на стадионе в Зеленограде погиб человек
Отмечается, что в пятницу, 14 сентября, группа молодых людей играла в футбол.
В перерыве один из игроков повис на воротах, в результате чего они упали на него. От полученных травм юноша скончался на месте ЧП.
«По предварительным данным, стадион не эксплуатировался», — отметили в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее портал Nation News передавал, что на станции «Сходненская» столичного метро погиб пассажир.