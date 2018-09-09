На юге Москвы автомобиль совершил наезд на группу пешеходов

Автомобиль Volkswagen Polo совершил наезд на группу пешеходов на Новочеркасском бульваре в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на группу пешеходов», — отметили в ведомстве.

При этом собеседник агентства добавил, что в результате ДТП есть пострадавшие, их количество в настоящее время уточняется.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

3 сентября на железнодорожном переезде в Забайкальском крае один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового поезда с автомобилем.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.