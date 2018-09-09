На юге Москвы автомобиль совершил наезд на группу пешеходов
- РИА Новости
«По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на группу пешеходов», — отметили в ведомстве.
При этом собеседник агентства добавил, что в результате ДТП есть пострадавшие, их количество в настоящее время уточняется.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
3 сентября на железнодорожном переезде в Забайкальском крае один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового поезда с автомобилем.
Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.