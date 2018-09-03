В Забайкалье в результате столкновения поезда и автомобиля погиб один человек
«В результате аварии один человек погиб, пострадали двое — ребёнок и взрослый. Ребёнок доставлен в краевую детскую клиническую больницу, он находится в реанимации, состояние тяжёлое», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде в Татарстане грузовик столкнулся с грузовым поездом.
Также URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинской области пострадали четверо детей.