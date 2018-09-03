В Забайкалье в результате столкновения поезда и автомобиля погиб один человек

На железнодорожном переезде в Забайкальском крае один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового поезда с автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«В результате аварии один человек погиб, пострадали двое — ребёнок и взрослый. Ребёнок доставлен в краевую детскую клиническую больницу, он находится в реанимации, состояние тяжёлое», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде в Татарстане грузовик столкнулся с грузовым поездом.

Также URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинской области пострадали четверо детей.